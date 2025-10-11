Xuân Son bình phục hoàn toàn, sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Tối 11/10, câu lạc bộ Nam Định thông báo Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại thi đấu sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương dài hạn. Tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu khoảng 15 phút. Những bước chạy và động tác xử lý cho thấy trạng thái hồi phục tốt của cầu thủ này sau quãng nghỉ.

Nhiều khả năng CLB Nam Định sẽ đăng ký Nguyễn Xuân Son từ giai đoạn lượt về V.League 2025-2026. Cầu thủ này khó giành lại suất đá chính ngay. Anh cần thời gian lấy lại cảm giác thi đấu và trạng thái thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, việc Xuân Son hoàn toàn bình phục và có thể thi đấu trở lại cũng là tin rất vui đối với CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son trở lại sau chấn thương.

Nguyễn Xuân Son chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Anh tự ngã và gãy chân sau nỗ lực cứu bóng, thực hiện đường chuyền. Đầu năm 2025. các bác sỹ chẩn đoán ngôi sao của đội tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng. Nhưng thực tế diễn ra không như vậy.

Chấn thương của Nguyễn Xuân Son ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuyên môn của cả Nam Định và đội tuyển Việt Nam. CLB Nam Định tìm được phương án thay thế xuất sắc là tiền đạo Brenner người Brazil.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không thể bổ sung cầu thủ từ thị trường chuyển nhượng như các câu lạc bộ. Do đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik phải loay hoay với các phương án và chưa tiền đạo nào đáp ứng được yêu cầu.

Nguyễn Xuân Son là cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2024. Anh lập kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải với 31 bàn thắng, giúp CLB Nam Định vô địch V.League 2023-2024. Tiền đạo 27 tuổi là nhân tố chủ chốt trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.

Chỉ trong 5 trận đấu, Xuân Son ghi 7 bàn và có 2 đường chuyền cho đồng đội lập công. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành cú đúp giải thưởng cá nhân - cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới - của AFF Cup.