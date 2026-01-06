(VTC News) -

Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" dự kiến được tổ chức vào ngày 8/2 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Xuân Quê hương 2026 với chủ đề 'Khát vọng Việt Nam' mở đăng ký. (Ảnh minh họa)

Đây là sự kiện thường niên ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc. Chương trình vinh dự có sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương. Trong khuôn khổ Xuân Quê hương 2026, chương trình Liên hoan Ẩm thực Việt và Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 (truyền hình trực tiếp VTV1, VTV4) cũng dự kiến diễn ra tối 8/2 tại thành phố Hà Nội.

Hôm 06/01/2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có thông báo đầu tiên về dự kiến hoạt động và cách thức đăng ký chương trình, trân trọng kính mời bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài tham dự.

Đường link đăng ký: https://forms.gle/NuuFmLUAK77iuxxo9

Thời hạn đăng ký: trước ngày 11/1.

Một số lưu ý

- Quý Kiều bào điền thông tin đầy đủ, chính xác, đặc biệt là địa chỉ email đăng ký và giấy tờ tùy thân còn hiệu lực, đúng với giấy tờ tùy thân xuất trình khi nhận vé trực tiếp; Ban Tổ chức không tiếp nhận, xử lý những trường hợp điền sai, thiếu thông tin, hoặc đăng ký muộn sau thời hạn nêu trên.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, Quý Kiều bào sẽ nhận được thư điện tử (email) thông báo: Ban Tổ chức đã nhận được thông tin đăng kí của Quý Kiều bào. Đây chỉ là xác nhận đã tiếp nhận thông tin, không phải Giấy mời.

- Xác nhận về việc chính thức tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 sẽ được thông tin sau tới bà con. Chỉ khi nhận được xác nhận này, bà con kiều bào liên hệ với Ban Tổ chức để nhận Giấy mời.

- Đầu mối liên hệ:

+ Chị Phương Phương Linh, chuyên viên Phòng Công tác hội đoàn.

+ Điện thoại: (84 - 24) 38240401 ~ 38240404 (số máy lẻ 103).