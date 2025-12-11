Hầu hết công dân Việt Nam tại biên giới Thái Lan - Campuchia được sơ tán an toàn

(VTC News) -

Chiều 11/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết phần lớn công dân Việt Nam tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã được sơ tán khỏi các địa điểm có giao tranh những ngày gần đây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo bà Phạm Thu Hằng, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia đã ban hành khuyến cáo công dân cân nhắc việc di chuyển tới các khu vực an ninh phức tạp, đồng thời chủ động rời khỏi những nơi đang có nguy cơ xung đột để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Công dân cũng được đề nghị tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và duy trì liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam.

“Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực biên giới đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa nơi đang xảy ra giao tranh”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn cho biết Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để đánh giá sát tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện ở sở tại theo dõi chặt chẽ diễn biến, liên hệ thường xuyên với chính quyền sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt. Các cơ quan đại diện được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong mọi tình huống.

“Chúng tôi duy trì đầy đủ các đường dây nóng của cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Campuchia, cùng đường dây nóng của Cục Lãnh sự để hỗ trợ công dân khi cần thiết”, bà Hằng nói, khẳng định công tác bảo hộ công dân luôn được Bộ Ngoại giao triển khai khẩn trương và kịp thời tại tất cả các địa bàn.

Người dân sơ tán sau khi xảy ra xung đột tại biên giới Thái Lan - Campuchia, ngày 9/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha)