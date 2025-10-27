Giải chạy ủng hộ đồng bào trong nước của người Việt Nam tại Australia

(VTC News) -

Vừa qua tại Perth, Australia - hàng trăm người Việt và bạn bè quốc tế cùng tham gia sự kiện “Chạy vì Việt Nam 2025 - Run for Viet Nam”, chương trình gây quỹ cộng đồng do Mạng lưới Tài năng Việt Nam tại Úc (AVTN) khởi xướng, nhằm hỗ trợ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh Sự Việt Nam tại Perth chia sẻ cảm xúc tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth bà Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh “cuộc chạy hôm nay không chỉ là về thể lực hay niềm vui - mà còn là nhịp cầu kết nối trái tim của kiều bào hướng về Tổ quốc. Mỗi bước chân đều mang theo thông điệp về sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm của những người con xa xứ. Chương trình “Chạy vì Việt Nam 2025” là một biểu hiện tuyệt đẹp thể hiện con người chúng ta - mạnh mẽ, quan tâm và đoàn kết. Nó nhắc nhở chúng ta rằng khoảng cách địa lý không làm giảm tình yêu quê hương và cam kết giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn”.

Phó Thị trưởng thành phố South Perth, bà Bronwyn Waugh đánh giá cao sáng kiến của cộng đồng người Việt khi thực hiện chương trình. "Run for Viet Nam là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và nhân ái của người Việt tại Úc. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp tích cực này - không chỉ cho xã hội Perth, mà còn cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước", bà nhấn mạnh.

Phó Thị trưởng thành phố South Perth, bà Bronwyn Waugh chụp ảnh cùng BTC.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền quyên góp từ chương trình sẽ được gửi đến Hội tri thức Việt - Úc (VASEA) và ASIF Foundation - hai tổ chức phi lợi nhuận đồng hành cùng AVTN trong hoạt động thiện nguyện này.

Toàn bộ khoản quyên góp, bao gồm phần tài trợ tương ứng từ ASIF Foundation, sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ quan điều phối cứu trợ của Chính phủ Việt Nam, thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Úc.

Chủ Tịch Mạng lưới Tài năng Việt Nam tại Úc (AVTN) Hannah Huyền Vũ chia sẻ “Mỗi bước chân hôm nay là một niềm hy vọng gửi về quê hương - nơi đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai. Chúng tôi tin rằng sự sẻ chia dù nhỏ cũng có thể làm nên điều lớn lao.”

Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (Australia-Vietnam Talent Network - AVTN) là một tổ chức cộng đồng nhằm kết nối, truyền cảm hứng và tôn vinh những tài năng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Úc và Việt Nam.