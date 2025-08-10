Xử phạt tài xế container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc

(VTC News) -

Video: Xe container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc.

Chiều 10/8, Cục CSGT - Bộ Công an, cho biết, Đội 2 Cục CSGT lập biên bản xử phạt tài xế Hà Thanh T. (SN 1984, trú tại Cát Hải, TP Hải Phòng) về hành vi điều khiển xe container làm rơi ống cống bê tông xuống đường cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đó, lúc 11h44, tại km15 cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế T. điều khiển ô tô đầu kéo biển số 15C-245.xx kéo theo rơ mooc biển số 15R-120.xx chở các ống cống bê tông nhưng làm rơi xuống đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh ống cống bê tông bị rơi xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Với những vi phạm này Hà Thanh T. sẽ bị xử phạt từ 2-4 triệu đồng.

Cơ quan công an tiếp tục xác minh để xử lý lỗi không chằng buộc hàng hoá bảo đảm an toàn theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo hành vi chở hàng làm rơi vãi hàng hóa ra đường bộ rất nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với người và phương tiện tham gia giao thông xung quanh.

Do vậy, chủ xe và lái xe khi chở hàng hóa cần chú ý chằng buộc cẩn thận, nên sử dụng các thiết bị chuyên dụng để buộc hàng hóa đối với hàng hóa nặng, hộp bê tông…, khi di chuyển trên đường cần lưu thông với tốc độ thấp, tránh đi vào đường cao tốc ảnh hưởng tới phương tiện khác.