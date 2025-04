Hải Phòng: Tài xế làm rơi cuộn tôn 28 tấn xuống đường bị phạt 10 triệu đồng

(VTC News) -

Khoảng 17h5 ngày 5/4, tại khu vực ngã 3 Nguyễn Văn Linh – đường vòng cầu Niệm (Lê Chân, Hải Phòng), tài xế Nguyễn Văn Hà (SN 1965, quê Hưng Yên) lái xe đầu kéo BKS 29H – 06914, kéo theo rơ moóc BKS 29R - 50450 chở theo 1 cuộn tôn nặng 28 tấn, được chằng bằng xích sắt.

Tuy nhiên, theo tài xế Hà, khi đến địa điểm trên có tín hiệu đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ nên ông buộc phải phanh gấp, khiến cuộn tôn rơi xuống đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại cho các phương tiện cũng như người tham gia giao thông.

Cuộn tôn nặng 28 tấn rơi xuống đường, rất may không có thiệt hại về người và phương tiện khác.

Ngay sau đó, lực CSGT Công an TP Hải Phòng có mặt, điều tiết giao thông, xử lý vụ việc. CSGT lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe đối với ông Nguyễn Văn Hà về lỗi: Vận chuyển hàng trên xe có chằng buộc nhưng không đảm bảo an toàn, theo Nghị định 168/2024.

Trước đó, ngày 28/3, tại Km 105 Quốc lộ 5 (Hải An, Hải Phòng), Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cũng lập biên bản và xử phạt hành chính đối với lái xe Đặng Văn Học (Kim Thành, Hải Dương) vì hành vi chằng buộc hàng trên xe không đảm bảo an toàn theo quy định, để hàng (cây gỗ trọng lượng lớn) rơi xuống đường.

Với lỗi vi phạm này, tài xế phải nộp phạt 8-12 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.