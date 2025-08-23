Vụ 'thông chốt' bảo vệ A80: Xử lý người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng

(VTC News) -

Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ lên mạng xã hội bình luận xúc phạm vụ cảnh sát cơ động bị 2 thanh niên "thông chốt" tông trọng thương khi làm nhiệm vụ tại buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 21/8, mạng xã hội xuất hiện video 2 thanh niên đi xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, khiến cán bộ này bị chấn thương nặng.

Trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, trong đó có một trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng làm rõ và làm việc với Đ.T.H.T. (SN 1985, ở xã Đại Phúc, Thái Nguyên), người đăng tải thông tin trên mạng xã hội xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cho buổi hợp luyện A80.

Đ.T.H.T. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, T. viết tường trình khai nhận, đêm 21/8, T. lên mạng xã hội Facebook và thấy video hai thanh niên lao xe đâm vào chốt bảo vệ hợp luyện A80, làm cảnh sát cơ động chấn thương nặng.

T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung “đã là chốt sao ko làm cái rào chặn chốt mà dùng ng chặn chốt là ng...”, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng chức năng, khiến nhiều người bức xúc.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý người này.

Liên quan vụ việc, ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Nam và Quân là 2 kẻ đi xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.