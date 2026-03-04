XSMT 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 4/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 4/3. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 4/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 4/3 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ tiến hành quay thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT sẽ do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng với sự tham gia của các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ tiếp tục quay số do các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT sẽ thuộc về các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Người trúng thưởng cần giữ tờ vé còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không bị mất góc để đảm bảo đủ điều kiện nhận giải.

- Nên ghi rõ họ tên và thông tin cá nhân vào mặt sau của vé trúng để thuận tiện cho quá trình xác nhận và làm thủ tục nhận thưởng.

- Người chơi có thể đến nhận giải tại công ty XSKT phát hành tờ vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đi lĩnh thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để đối chiếu thông tin.

- Đối với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần chú ý rằng vé trúng thưởng chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng có thể đến công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng. Quá thời hạn quy định, tờ vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị phát hành có trách nhiệm giữ kín thông tin của người trúng và tiến hành thanh toán đầy đủ tiền thưởng trong tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

