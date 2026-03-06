XSMT 6/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 6/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 6/3. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 6/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 6/3 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được tổ chức do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được tiến hành quay thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng ở các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay ở tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tiếp tục quay số ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (6 số): Có 1 giải duy nhất với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Tổng cộng 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): Có 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): Tổng cộng 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng. Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào 17h15 mỗi ngày, giúp người chơi theo dõi kết quả rõ ràng và minh bạch.

- Ngoài cách xem trên truyền hình, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên phương thức này thường sẽ phát sinh một khoản phí dịch vụ.

- Để cập nhật kết quả nhanh chóng mà không mất phí, bạn có thể truy cập trang web vtcnews.vn để tra cứu kết quả xổ số miền Trung hằng ngày một cách thuận tiện và chính xác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.