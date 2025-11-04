XSMT 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 4/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 4/11. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 4/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 4/11 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA), Khánh Hòa (XSKH) sẽ được tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Quay số xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 2 đài gồm Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Các công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc trao thưởng sẽ được tạm dừng cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ phải được Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin trùng khớp với kỳ mở thưởng và dãy số trúng được công bố chính thức. Bên cạnh đó, vé cần nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.