XSMT 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 3/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 3/3. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 3/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 3/3 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT được tổ chức bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT tiến hành quay thưởng tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMT do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách.

- Thứ Năm: XSMT mở thưởng với sự tham gia của các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT tiếp tục quay số do các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện.

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT thuộc về các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Người trúng cần bảo quản tờ vé ở trạng thái nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa, không chắp vá hay mất góc.

- Chủ nhân tờ vé nên ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau của vé trúng thưởng để thuận tiện cho việc xác nhận.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện trực tiếp tại công ty XSKT phát hành in trên tờ vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến làm thủ tục nhận thưởng, người trúng cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với những giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người nhận thưởng phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải phổ biến sau:

- Lĩnh thưởng tại đại lý vé số gần nơi sinh sống: Đây là cách khá thuận tiện và tiết kiệm thời gian vì không cần di chuyển đến công ty phát hành. Tuy nhiên, khi đổi thưởng qua đại lý, người trúng thường phải trả một khoản phí hoa hồng theo thỏa thuận dịch vụ.

- Đến trực tiếp công ty XSKT để nhận thưởng: Người trúng có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết được ghi trên tờ vé để làm thủ tục nhận tiền. Đối với những giải thưởng có giá trị lớn, hình thức này được nhiều người lựa chọn vì đảm bảo an toàn và không bị trừ phí như khi đổi tại đại lý.

