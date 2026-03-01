XSMT 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 2/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 2/3. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 2/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 2/3 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng tại Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tại Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số ở Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay số tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé đủ điều kiện lĩnh thưởng phải do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành, đúng kỳ quay và ngày công bố kết quả. Các con số in trên vé cần trùng với một trong những giải thưởng đã được Công ty XSKT xác nhận chính thức.

- Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên trạng, giữ đầy đủ kích thước và hình dạng ban đầu, không rách nát, không ghép nối, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, việc nhận thưởng phải được thực hiện trong thời hạn theo quy định hiện hành.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMT

Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách nhận giải sau:

- Đổi tại đại lý vé số địa phương: Đây là phương án tiện lợi và nhanh gọn vì không cần đến trực tiếp công ty phát hành. Tuy nhiên, người trúng thường phải trả một khoản phí hoa hồng nhất định cho đại lý khi đổi thưởng.

- Nhận thưởng tại công ty XSKT: Bạn có thể đến thẳng công ty xổ số kiến thiết theo địa chỉ in trên tờ vé. Với các giải thưởng giá trị cao, cách này đảm bảo an toàn hơn và không phát sinh phí giao dịch như khi đổi qua đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.