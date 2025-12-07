XSMT 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 7/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 7/12. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 7/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 7/12 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết, thông tin trên vé phải đúng với ngày quay thưởng và các con số dự thưởng trùng với kết quả do công ty công bố. Đồng thời, vé cần giữ nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa và vẫn còn thời hạn lĩnh thưởng theo quy định 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Người trúng vé XSMB có tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả hoặc ngày vé hết hạn để nhận thưởng. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận để lĩnh giải.

