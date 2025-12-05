XSMT 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 5/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 5/12. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 5/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 5/12 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Vé trúng XSMB có thể nhận thưởng tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hoặc các đại lý được ủy quyền.

- Với các giải nhỏ, người chơi thường chọn đại lý để thuận tiện và nhận tiền nhanh, nhưng cần trả phí hoa hồng từ 0,5%–1% tùy địa điểm.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty phát hành để nhận đủ tiền sau khi trừ thuế (nếu có), không phát sinh thêm phí như khi lĩnh tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày quay số; sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực.

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu hợp lệ, nhưng thường nỗ lực hoàn tất sớm hơn để người chơi nhận tiền nhanh chóng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.