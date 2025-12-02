XSMT 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 2/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 2/12. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 2/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 2/12 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Các đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được thực hiện do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ bởi hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) chịu trách nhiệm mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tổ chức quay do ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số để nhận thưởng phải còn nguyên vẹn về hình dáng, kích thước và dãy số, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa, đồng thời vẫn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xác định trúng thưởng.

- Nếu vé bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan nhưng phần hỏng không ảnh hưởng đến việc xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trước khi quyết định chi trả hoặc từ chối giải thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng xổ số, bạn có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền gần nơi mình ở.

- Để nhận thưởng nhanh và tiện lợi, nhiều người chọn đổi tại đại lý, nhưng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy theo địa điểm.

- Nếu đến trực tiếp công ty XSKT, người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị giải sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

