XSMT 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 3/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 3/12. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 3/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 3/12 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Các 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) chịu trách nhiệm mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số nhận thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, với thông tin trùng khớp ngày quay số và các chữ số dự thưởng khớp với kết quả do công ty công bố. Vé cần giữ nguyên hình dáng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng xổ số có thể nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý ủy quyền gần nơi cư trú.

- Nhiều người chọn nhận thưởng tại đại lý vì nhanh gọn, nhưng sẽ mất phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Nếu nhận trực tiếp tại công ty XSKT, người chơi sẽ nhận đủ số tiền giải sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phát sinh bất kỳ phí giao dịch nào.

