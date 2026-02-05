XSMT 5/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 5/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 5/2. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 5/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 5/2 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Đối với người trúng thưởng, cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong thời gian tối đa 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi cư trú để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm thanh toán đầy đủ tiền thưởng trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, đồng thời đảm bảo giữ kín và bảo mật thông tin cá nhân của người trúng thưởng theo quy định.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) sẽ do các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung tổ chức quay thưởng và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương từ 17h15 hằng ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, được nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi kết quả một cách công khai, minh bạch và kịp thời.

- Bên cạnh việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi còn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này thường đi kèm chi phí dịch vụ phát sinh.

- Để tiết kiệm chi phí mà vẫn cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh và chính xác, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ tra cứu kết quả XSMT hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.