XSMT 2/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 2/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 2/2. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 2/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 2/2 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ được mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ được các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay do đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được diễn ra tại các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn hình thức, đầy đủ kích thước và số dự thưởng, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; sau thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Giải thưởng được chi trả một lần, có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng.

- Nếu vé trúng nhiều giải cùng lúc, người trúng sẽ nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung bằng cách nào?

- Truy cập website vtcnews.vn hàng ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác.

- Xem kết quả xổ số trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn trên vé, sau 2–3 phút, bảng kết quả sẽ được gửi về máy.

- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMT trên kênh truyền hình hoặc trên YouTube vào lúc 17h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.