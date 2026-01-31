XSMT 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 31/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 31/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 31/1. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 31/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 31/1 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMT được thực hiện bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT do các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: XSMT được quay bởi đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT diễn ra tại các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT do đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu quá thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận giải.

- Theo quy định, công ty xổ số phải hoàn tất việc chi trả chậm nhất trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục thường được xử lý nhanh hơn để người trúng sớm nhận được tiền thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở công ty xổ số, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, việc đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ tiện lợi và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, khi nhận tiền tại đây, người trúng thường phải trả phí dịch vụ, mức phí phổ biến khoảng 0,5% đến 1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng. Cách này giúp bạn nhận đủ giá trị giải sau khi trừ thuế (nếu có) và không phải mất thêm chi phí đổi thưởng như khi thực hiện tại đại lý.

