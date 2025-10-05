XSMT 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 5/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 5/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 5/10. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 5/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 5/10 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 3/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 3/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 3/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 3/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 3/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 2/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 2/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 2/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 2/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 1/10/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/10/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/10/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/10, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/10/2025.

- Dò số miền Trung ngày 30/9/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/9/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/9/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/9, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/9/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT sẽ được mở thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ tiếp tục quay số với sự tham gia của đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ mang đến kỳ quay thưởng XSMT trong ngày.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tổ chức bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Người chơi sẽ theo dõi XSMT từ đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ có sự tham gia quay số từ 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Tuần XSMT sẽ khép lại với kết quả từ 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực tổ chức quay số và phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi tiện theo dõi với sự minh bạch và chuẩn xác cao.

- Ngoài hình thức theo dõi qua TV, người chơi có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả XSMT qua tin nhắn từ tổng đài, nhưng sẽ phải trả thêm phí.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật nhanh chóng, bạn có thể tra cứu trực tiếp trên trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là địa chỉ đáng tin cậy, cung cấp kết quả xổ số miền Trung (XSMT) hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.