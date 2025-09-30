XSMT 30/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/9/2025

Tra cứu KQXS ngày 30/9/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 30/9. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/9/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 30/9 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được quay từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được quay từ 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có thông tin trùng khớp với kỳ quay số cùng kết quả được công bố. Tấm vé cần giữ nguyên trạng, không bị rách, nhàu, chắp vá hay tẩy xóa và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn đổi thưởng tại hai địa điểm sau:

- Đổi tại đại lý vé số: Đây là cách nhanh gọn, thuận tiện vì không cần đi xa đến công ty xổ số. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

- Đổi tại Công ty XSKT: Thực hiện đổi trực tiếp tại địa chỉ in trên tấm vé. Với những giải thưởng có giá trị lớn, đây là lựa chọn an toàn hơn và bạn không mất phí giao dịch.

