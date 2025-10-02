XSMT 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 2/10/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 2/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 2/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 2/10 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay từ 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách nát, chắp vá hay mất góc.

- Người chơi cần ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé số.

- Việc nhận thưởng có thể thực hiện tại công ty XSKT ghi trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận thưởng, người chơi phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được các công ty XSKT tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp trên kênh địa phương vào lúc 17h15 hàng ngày – khung giờ quen thuộc để người chơi tiện theo dõi.

- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, bạn có thể chọn nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, nhưng sẽ mất thêm phí dịch vụ.

