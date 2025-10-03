XSMT 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 3/10/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 3/10. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 3/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 3/10 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng từ 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng từ đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được diễn ra tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 3 đài quay số gồm Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được công bố kết quả từ Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức quay thưởng tại 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được kết thúc tuần với 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng phải còn nguyên, không được rách, chắp vá hay mất góc cạnh.

- Người chơi cần điền đầy đủ, rõ ràng thông tin cá nhân ở mặt sau vé.

- Có thể lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT in trên vé hoặc tại chi nhánh, văn phòng đại diện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận giải, cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu.

- Trường hợp trúng thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người chơi phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần nhớ rằng thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong khoảng thời gian này, người trúng phải đến công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục lĩnh giải. Quá thời hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của người trúng và đảm bảo chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

