XSMT 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 26/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 26/1. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 26/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 26/1 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay do đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay tại đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ được nhận giải trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả quay thưởng hoặc từ ngày vé hết thời hạn lưu hành. Sau khi quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực để lĩnh thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Bạn có thể lĩnh thưởng vé số tại công ty xổ số phát hành vé, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý được cấp quyền chi trả.

- Với giải thưởng có giá trị nhỏ, việc đổi vé tại đại lý thường nhanh chóng và tiện lợi, tuy nhiên người trúng sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ, thường khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Nếu trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận thưởng. Hình thức này giúp bạn nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm chi phí trung gian.

