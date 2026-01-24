XSMT 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 24/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 24/1. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 24/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 24/1 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung mở thưởng từ đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) quay xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được quay do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được quay từ đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành và có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ quay thưởng, ngày mở thưởng. Dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải đã được công bố kết quả. Ngoài ra, vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn nhận thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ được công nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và người chơi không còn quyền nhận giải.

Theo quy định, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, nhiều đơn vị thường xử lý nhanh hơn để người trúng thưởng sớm nhận được tiền.

