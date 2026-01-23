XSMT 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 23/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 23/1. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 23/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 23/1 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 21/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 21/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 21/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 21/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 21/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 20/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 20/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 20/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 20/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 20/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 19/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 19/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 19/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 19/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 19/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 18/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/1/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 18/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 18/1/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ mở thưởng từ đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ quay xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được quay do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay từ đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, bạn có thể đến nhận tiền tại Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi ở.

- Đa số người chơi chọn đổi vé tại đại lý được ủy quyền để nhanh gọn, nhưng sẽ mất phí hoa hồng như phí dịch vụ, thường khoảng 0,5% – 1% tùy khu vực.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, bạn sẽ nhận đủ tiền thưởng sau thuế (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và người trúng giải không được nhận thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng. Trên thực tế, các Công ty Xổ số Kiến thiết thường xử lý và thanh toán sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.