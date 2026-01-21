XSMT 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 21/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 21/1. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 21/1 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ tổ chức quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Lịch quay XSMT sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng với sự tham gia của từ đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay do ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMB sẽ được quay từ đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ thực hiện việc trả thưởng cho người trúng giải trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Trong trường hợp vé trúng thưởng phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, thời hạn chi trả sẽ được kéo dài và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải trùng với một trong các giải được Công ty XSKT công bố.

Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn về hình thức, đúng kích thước, không bị rách, không tẩy xóa, chỉnh sửa và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.