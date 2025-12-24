XSMT 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 24/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 24/12. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 24/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 24/12 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thự hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT trong ngày sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ thực hiện mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được thực hiện quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được công bố do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tổ chức quay số XSMT.

Quy định cần biết khi tham gia XSMT

- Vé trúng phải giữ nguyên hình dạng, nguyên khổ, dãy số dự thưởng đầy đủ, không rách, không chắp vá hay tẩy xóa.

- Vé chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu một vé trúng nhiều giải, người nhận thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải tương ứng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền.

- Với các giải thưởng nhỏ, đổi thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện, nhưng người nhận sẽ phải trả phí dịch vụ khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy khu vực.

- Đối với giải thưởng lớn, nên đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế, không phát sinh thêm phí nào khác.

