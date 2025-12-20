XSMT 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 21/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 21/12. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 21/12 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ cùng phụ trách quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT trong ngày sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ đảm nhiệm quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT sẽ được công bố từ ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ cùng thực hiện quay số XSMT.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng vé số, người chơi có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nơi cư trú để tiến hành nhận thưởng.

- Nhiều người chọn đổi thưởng tại đại lý được ủy quyền vì nhanh gọn và tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo khoản phí hoa hồng đổi vé, xem như phí dịch vụ, phổ biến khoảng 0,5%–1% tùy từng địa phương và đại lý.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT phát hành vé, người trúng giải sẽ nhận đủ giá trị tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định, không phát sinh thêm chi phí giao dịch, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chấp nhận chi trả.

Theo quy định, thời gian giải quyết và thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ khi đơn vị phát hành tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, các công ty xổ số kiến thiết thường ưu tiên hoàn tất thủ tục sớm để người trúng giải nhận thưởng nhanh chóng.

