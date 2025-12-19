XSMT 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 19/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 19/12. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 19/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 19/12 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) được diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Đơn vị xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng giải trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Nếu có khiếu nại hoặc tranh chấp xảy ra, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, thông tin trên vé trùng khớp với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải phù hợp với kết quả quay được công bố. Ngoài ra, vé cần còn nguyên vẹn, không rách nát, không chỉnh sửa, tẩy xóa và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

