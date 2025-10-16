XSMT 16/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 16/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 16/10. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 16/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 16/10 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT sẽ tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, thông tin trên vé trùng khớp với ngày quay số mở thưởng và các con số dự thưởng khớp với một trong các giải đã được công bố. Vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không bị tẩy xóa và vẫn còn hiệu lực trong thời gian nhận thưởng theo quy định.

Đổi vé số trúng thưởng XSMT ở đâu?

- Người trúng xổ số có thể nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền. Cả hai cách đều đảm bảo quyền lợi và giúp quá trình nhận thưởng thuận tiện hơn.

- Nếu muốn đổi thưởng nhanh, bạn có thể đến các đại lý gần nhất. Tuy nhiên, các đại lý thường thu một khoản phí dịch vụ, khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy khu vực.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty phát hành vé, người trúng sẽ không mất phí dịch vụ. Bạn chỉ cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định để nhận đủ giá trị giải thưởng một cách minh bạch và an toàn.

