XSMT 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 18/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 18/10. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 18/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 18/10 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được quay số bởi 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Trung sẽ được quay số bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ tiến hành quay số bởi 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc tại các đại lý được ủy quyền chi trả thưởng.

- Với giải thưởng giá trị nhỏ, bạn có thể đến đại lý vé số để nhận tiền nhanh hơn và tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, các đại lý thường thu phí hoa hồng đổi thưởng dao động khoảng 0,5% – 1% tùy từng nơi.

- Đối với giải thưởng có giá trị lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng. Khi đó, người chơi sẽ nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phải trả phí đổi thưởng như khi nhận tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Khi quá thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực và không được chấp nhận để nhận giải.

- Theo quy định hiện hành, Công ty Xổ số Kiến thiết phải hoàn tất việc chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ của người trúng. Dù vậy, hầu hết các trường hợp đều được xử lý sớm hơn để người chơi có thể nhận thưởng nhanh chóng và thuận tiện.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.