XSMT 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 15/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 15/12. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 15/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 15/12 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) được quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) do các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tổ chức quay và được truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả một cách công khai, rõ ràng và kịp thời.

- Bên cạnh việc xem qua truyền hình, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMT bằng hình thức nhắn tin đến tổng đài. Tuy nhiên, cách này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ theo quy định của nhà mạng.

- Để tiết kiệm chi phí mà vẫn cập nhật kết quả nhanh và chính xác, người chơi nên tra cứu trực tiếp trên website vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, cung cấp kết quả xổ số miền Trung hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người trúng giải cần chủ động thực hiện thủ tục nhận thưởng trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Việc lĩnh thưởng phải được tiến hành tại công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền, nếu quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị.

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của người trúng thưởng và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.