XSMT 15/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 15/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 15/10. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 15/10 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ quay số do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT được tiến hành mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay số do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT tiến hành quay số do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho người trúng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng hợp lệ.

- Trong trường hợp xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp, quá trình trao thưởng sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Đổi vé số trúng thưởng XSMT ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết hoặc thông qua các đại lý được ủy quyền. Cả hai hình thức đều đảm bảo quyền lợi cho người chơi và giúp quá trình nhận thưởng diễn ra thuận tiện.

- Nếu muốn đổi thưởng nhanh gọn, bạn có thể đến đại lý vé số gần nhất. Tuy nhiên, các đại lý thường thu phí dịch vụ đổi thưởng, dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng tùy từng khu vực.

- Ngược lại, khi nhận thưởng tại công ty xổ số phát hành vé, người trúng sẽ không phải trả phí dịch vụ, chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định để được nhận đủ giá trị giải thưởng một cách minh bạch và an toàn.

