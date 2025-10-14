XSMT 14/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/10/2025

Tra cứu KQXS ngày 14/10/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 14/10. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 14/10/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 14/10 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT mở thưởng do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) được thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT tiến hành quay thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT được quay số do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): có 10 giải, phần thưởng 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (5 số): tổng cộng 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): bao gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): có 100 giải, trị giá 1 triệu đồng/giải.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): có 1.000 giải, phần thưởng 200.000 đồng/giải.

- Giải tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt (mỗi giải 50 triệu đồng) và 45 giải khuyến khích cho vé sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng XSMT ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số có thể lựa chọn nhận giải tại đại lý vé số hoặc công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé. Đây là hai hình thức đổi thưởng phổ biến, giúp người chơi dễ dàng nhận được phần thưởng của mình sau khi đối chiếu kết quả trúng.

- Nếu bạn muốn đổi thưởng nhanh chóng và tiện lợi, đại lý vé số địa phương là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, người trúng sẽ cần chi trả phí hoa hồng đổi vé trúng thưởng, được xem là phí dịch vụ cho các đại lý. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo từng khu vực.

- Trong trường hợp bạn muốn nhận trọn giá trị giải thưởng, hãy đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Khi lĩnh thưởng tại đây, người trúng chỉ cần nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của mình.

