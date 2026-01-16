XSMT 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 16/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 16/1. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 16/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 16/1 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: XSMT (XSMT) sẽ được quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ xổ số miền Trung (XSMT).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng phải được giữ nguyên vẹn, không rách nát, không chỉnh sửa, không mất góc hay có dấu hiệu tẩy xóa để đủ điều kiện lĩnh thưởng.

- Trước khi làm thủ tục nhận giải, người trúng cần điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân ở mặt sau tờ vé.

- Người chơi có thể đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết in trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi lĩnh thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc hộ chiếu để phục vụ công tác xác minh.

- Trường hợp trúng thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng chỉ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trong thời gian này, người trúng giải cần đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng; quá hạn quy định, vé sẽ không còn giá trị chi trả.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng thưởng và tiến hành thanh toán đầy đủ tiền thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

