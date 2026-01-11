XSMT 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 11/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 11/1. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 11/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 11/1 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 9/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 8/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 7/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 6/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 6/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 6/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 6/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/1/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT được mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện quay XSMT.

- Thứ Năm: XSMT do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) mở thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT được quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số XSMT.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin trùng khớp với ngày quay số và dãy số dự thưởng đúng với kết quả công bố. Bên cạnh đó, vé cần được giữ nguyên trạng, không rách nát, không chỉnh sửa hay tẩy xóa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn nhận thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi may mắn trúng số, bạn có thể lựa chọn nhận thưởng tại Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nơi sinh sống.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhiều người thường đổi vé tại các đại lý được công ty ủy quyền chi trả thưởng. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, xem như chi phí dịch vụ, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải, tùy từng khu vực.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp Công ty XSKT để làm thủ tục, người trúng thưởng sẽ nhận đủ số tiền trúng (sau khi trừ thuế theo quy định nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.