XSMT 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 14/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 14/1. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 14/1 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành thực hiện quay xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tiến hành quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tiến hành xổ số miền Trung.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải được bảo quản nguyên trạng, không rách, không nhàu nát, không bị sửa chữa hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Thời gian lĩnh thưởng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; quá hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực chi trả.

- Việc nhận thưởng chỉ tiến hành một lần, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy nhu cầu.

- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều giải, chủ sở hữu sẽ được nhận đủ toàn bộ giá trị của các giải trúng thưởng.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung chuẩn xác nhất

- Thường xuyên truy cập website vtcnews.vn để theo dõi kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh và chính xác mỗi ngày.

- Tra cứu XSMT trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số, sau khoảng 2–3 phút hệ thống sẽ gửi kết quả về máy.

- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMT trên kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 17h15 hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.