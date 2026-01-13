XSMT 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 13/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 13/1. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 13/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 13/1 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được tiến hành mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành thực hiện quay xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) tiến hành mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: XSMT được tiến hành quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành xổ số miền Trung.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng chỉ được phép nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay thưởng. Nếu quá mốc thời gian này, tờ vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết trả thưởng.

- Theo quy định hiện hành, đơn vị phát hành phải chi trả tiền thưởng trong vòng tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng, tuy nhiên đa số công ty xổ số kiến thiết đều xử lý hồ sơ nhanh chóng để người trúng sớm nhận được tiền.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần được giữ nguyên vẹn, không nhàu nát, không rách rời, không chỉnh sửa hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào trên vé.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn được chấp nhận chi trả.

- Việc lĩnh thưởng chỉ thực hiện một lần duy nhất, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu cá nhân.

- Trường hợp một tờ vé trúng nhiều hạng giải, người sở hữu vé sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.