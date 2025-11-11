XSMT 10/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 10/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 10/11. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 10/11 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 8/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 7/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 6/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 6/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 6/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 6/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 6/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 5/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 5/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 5/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 5/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 5/11/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT được công bố bởi Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) được đảm nhận quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) cùng mở thưởng.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay bởi Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT được mở thưởng do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Cuối tuần, XSMT được quay bởi Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng

Người trúng thưởng cần nhớ rằng vé số chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả hoặc ngày hết hạn lưu hành vé. Sau thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng phải nguyên vẹn, giữ đầy đủ hình dáng, kích thước và số dự thưởng, không được rách, chắp vá hay tẩy xóa.

- Vé có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Việc nhận giải được thực hiện một lần, theo yêu cầu của người trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận đủ tất cả các giải trên cùng một vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.