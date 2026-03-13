XSMT 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 13/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 12/3. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới 1nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 13/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 13/3 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được quay số tại Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Lịch quay XSMT diễn ra tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Kỳ mở thưởng XSMT do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) phụ trách quay số.

- Thứ Năm: XSMT được tổ chức quay thưởng tại các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được quay tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Lịch quay XSMT tiếp tục diễn ra ở các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMT mở thưởng tại các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé dùng để nhận thưởng phải là vé hợp lệ do Công ty xổ số kiến thiết phát hành. Các thông tin trên vé như kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng cần trùng khớp với kết quả quay số đã được công bố.

- Bên cạnh đó, tờ vé phải còn nguyên trạng ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Vé cũng phải còn trong thời hạn nhận thưởng theo quy định thì mới được giải quyết chi trả.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể đến nhận tiền tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền trả thưởng.

- Đối với những giải thưởng có giá trị nhỏ, bạn có thể đổi vé tại các đại lý vé số để thuận tiện và nhận tiền nhanh hơn. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây thường sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Trong trường hợp trúng giải có giá trị lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận thưởng. Khi đó bạn sẽ được nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm phí đổi thưởng.

