XSMN 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 6/2. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 6 ngày 6/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 6/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 6/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 4/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/2/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 3/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/2/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 2/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/2/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/2/2026.

- Dò số miền Nam ngày 1/2/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/2/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/2/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/2, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/2/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) diễn ra ở tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (đủ 6 số): 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (đủ 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (đủ 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (đủ 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (đủ 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (đủ 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (đủ 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (đủ 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (đủ 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải trên, còn có giải phụ và giải khuyến khích:

- 9 giải phụ đặc biệt cho vé trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 số bất kỳ theo đúng thứ tự so với giải đặc biệt (không áp dụng sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng thưởng, việc chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.