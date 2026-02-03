XSMN 3/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 3/2. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 3/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 3/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 3/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam sẽ do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng với sự tham gia của đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ được quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ diễn ra ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ được thực hiện tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi có vé trúng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận thưởng.

- Lúc lĩnh giải, cần xuất trình CCCD/CMND hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của công ty xổ số để xác minh thông tin.

- Thời gian nhận thưởng không quá 30 ngày kể từ ngày phát hành vé; quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực chi trả, dù với bất kỳ lý do nào.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp trên VTC News trong khung giờ 16h15 – 16h30 mỗi ngày. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn là có thể xem kết quả nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể tra cứu XSMN qua tin nhắn bằng cách soạn cú pháp in sẵn trên vé số. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh chi phí cho mỗi SMS gửi đi.

- Người chơi cũng có thể theo dõi buổi quay thưởng được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày. Lưu ý cần chọn đúng kênh của đài xổ số mở thưởng hôm đó.

- Một cách khác là đến trực tiếp trường quay để xem quá trình quay số và công bố kết quả. Trường hợp trúng giải, bạn có thể làm thủ tục nhận thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.