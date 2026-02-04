XSMN 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 4/2. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 4/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 4/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 4/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng với sự tham gia của đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được quay số tại đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam diễn ra ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được thực hiện tại đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay thưởng tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty XSKT phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để làm thủ tục nhận giải.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ nhanh gọn, thuận tiện. Tuy vậy, người trúng giải cần chi trả phí hoa hồng đổi thưởng, mức phí thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng đại lý và khu vực.

- Trong trường hợp lĩnh thưởng tại Công ty XSKT, người trúng giải sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), đồng thời không phát sinh bất kỳ chi phí dịch vụ hay giao dịch nào khác.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được VTC News cập nhật trực tiếp mỗi ngày trong khung giờ 16h15 – 16h30. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn để theo dõi kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài hình thức xem online, người chơi có thể tra cứu XSMN bằng tin nhắn theo cú pháp in trên vé số. Tuy nhiên, mỗi tin nhắn gửi đi sẽ phát sinh cước phí.

- Bên cạnh đó, buổi quay thưởng xổ số miền Nam còn được phát sóng trực tiếp vào lúc 16h15 hằng ngày trên các kênh truyền hình của đài mở thưởng, người xem cần chọn đúng kênh để theo dõi.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể đến trực tiếp trường quay để xem quá trình quay số và công bố kết quả. Nếu may mắn trúng thưởng, có thể thực hiện thủ tục lĩnh thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.