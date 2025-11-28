XSMN 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 28/11. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 28/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 28/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 28/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số bởi 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số bởi 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay số bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) do 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ giải thưởng theo quy định và thể lệ tham gia đã công bố. Thời gian trả thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé số khi nhận thưởng cần giữ nguyên hình dáng, nguyên khổ, nguyên dãy số, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa và vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan nhưng phần rách không ảnh hưởng đến việc xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh để quyết định có trả thưởng hay từ chối cho khách hàng.

