XSMN 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 27/11. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 27/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 27/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng bởi An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay số do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) có 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) gồm 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng theo thể lệ tham gia dự thưởng đã công bố. Thời hạn trả thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ được hoãn lại cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên trạng, đúng kích thước và các con số dự thưởng, không rách, chắp vá hay bị tẩy xóa.

- Vé có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời hạn này, vé sẽ mất quyền nhận giải.

- Mỗi vé chỉ được lĩnh thưởng một lần, bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ nhận đầy đủ tất cả giải thưởng tương ứng.

