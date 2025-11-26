XSMN 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 26/11/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 26/11. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 26/11/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 26/11 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 26/11/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 24/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/11/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 23/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/11/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 22/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 22/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 22/11/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 22/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 22/11/2025.

- Dò số miền Nam ngày 21/11/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 21/11/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 21/11/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 21/11, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 21/11/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam quay số do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam quay số do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay số do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam quay thưởng bởi An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay số do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có 4 đài gồm có TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam gồm 3 đài gồm có Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng có thể tới trụ sở công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng. Mỗi điểm đều tiến hành kiểm tra và xác minh vé theo đúng quy định.

- Với các giải có giá trị nhỏ, nhiều người thường chọn đổi thưởng tại đại lý vì nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng từ 0,5% – 1% tùy khu vực.

- Đối với các giải lớn, nên trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết để nhận thưởng. Tại đây, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo luật và không phải chịu thêm bất kỳ phí nào như khi nhận qua đại lý.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, giữ đúng hình dạng, kích thước và các con số dự thưởng, không bị rách, chắp vá hay tẩy xóa.

- Giá trị lĩnh thưởng của vé trúng kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé sẽ không còn khả năng nhận giải.

- Vé chỉ được lĩnh thưởng một lần, dưới hình thức chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt theo yêu cầu của người trúng.

- Nếu vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải thưởng tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.