XSMN 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 27/12. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 27/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 27/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam từ 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam công bố do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) quay số xổ số miền Nam.

Khi trúng thưởng XSMN cần làm gì?

- Người trúng thưởng cần bảo quản vé số trong tình trạng nguyên vẹn, không rách, không chắp nối hay bị mất góc để đảm bảo đủ điều kiện lĩnh thưởng.

- Thông tin cá nhân phải được ghi rõ ràng, đầy đủ và chính xác ở mặt sau của tờ vé trúng thưởng.

- Việc nhận giải có thể thực hiện trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết ghi trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến làm thủ tục lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng giải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 16h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi diễn biến quay số và cập nhật kết quả kịp thời.

- Bên cạnh hình thức xem trực tiếp, người chơi còn có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên dịch vụ này sẽ phát sinh chi phí.

- Nếu muốn theo dõi kết quả nhanh, chính xác mà không tốn phí, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, cập nhật kết quả xổ số miền Trung hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.