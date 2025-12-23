XSMN 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 23/12. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 23/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 23/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ trong ngày do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ tổ chức quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay thưởng bởi 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được công bố từ 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ thực hiện quay số XSMN.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng giải cần lưu ý thời hạn nhận thưởng chỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Trong khoảng thời gian này, người chơi phải đến Công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía Công ty XSKT, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin của người trúng thưởng và tiến hành chi trả đầy đủ tiền giải trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) nhanh chóng

- Kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) do các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và được phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 16h15 mỗi ngày, giúp người chơi dễ dàng theo dõi ngay khi mở thưởng.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMN qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh chi phí.

- Nếu muốn cập nhật nhanh, chính xác mà không tốn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn – trang thông tin uy tín cung cấp kết quả xổ số hằng ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.