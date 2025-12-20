XSMN 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 21/12. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 21/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 21/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 21/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ cùng thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMN sẽ trong ngày do các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ tiến hành quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức quay bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN sẽ được công bố từ bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) sẽ chịu trách nhiệm quay số XSMN.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Đối với người chơi, cần lưu ý thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng giải. Trong khoảng thời gian này, người trúng thưởng phải đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng.

- Về phía công ty XSKT, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng giải và thực hiện chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể vào trang vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, chính xác và không mất phí.

- Bên cạnh đó, chương trình quay thưởng XSMN được truyền hình trực tiếp vào lúc 16h15 hằng ngày. Người xem cần biết rõ đài nào phụ trách quay thưởng trong ngày để chọn đúng kênh theo dõi.

- Ngoài ra, người chơi cũng có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số. Sau khi dò kết quả, người trúng giải có thể làm thủ tục lĩnh thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay hôm đó.

